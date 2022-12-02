Спасенную с загоревшегося судна в Москве доставили с ожогами и переохлаждением в НИИ им. Склифосовского

Спасенную с загоревшегося судна в Москве доставили с ожогами и переохлаждением в Склифосовского Фото: ГУ МЧС России по Москве

Женщину, спасенную с загоревшегося судна в Братеево, доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее диагностировали ожоги и переохлаждение. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, ЧП произошло утром 2 декабря, в пятницу. На Борисовских прудах в Москве загорелось пришвартованное судно. Оно находилось примерно в 40 метрах от берега напротив дома 51 в Батайском проезде.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:10. Спустя полчаса, в 10:48 рассказали о полной ликвидации. Как писал KP.RU, на судне в момент возгорания находился один человек, его спасли.

По факту произошедшего межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства пожара, а также уровень соблюдения действующего законодательства и норм противопожарный безопасности.