Сбор тыкв и кукурузных початков для животных объявили на «Городской ферме» ВДНХ

Горожанам предложили принести угощения для обитателей фермы: овец, коз, енотов и нутрий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на «Городской ферме», расположенной на ВДНХ, объявили сбор тыкв и кукурузных початков для животных. Также жители столицы могут принести новогодние игрушки и венки, сообщили в телеграм-канале фермы.

«Наступила зима – еды нужно больше. Поэтому мы заново открываем сбор тыкв. Безусловно, каждый обитатель Фермы и так обеспечен всем полностью, но – всегда приятно иметь в запасе тыкву от друга», — добавили в зоосаде.

Прошлый раз сбор тыкв проводился в октябре. На ферме до сих пор сохранились «оранжевые запасы», их едят козы, овцы, еноты, нутрии, а иногда и собака Джесси. Теперь горожанам снова предлагают принести угощения для зверей.

На «Городской ферме» с 3 по 31 декабря сделают скидку 50% на посещение в будни и 23% в выходные тем, кто захватит с собой тыкву весом от 2 кг, два кукурузных початка или новогодние украшения.

Ранее KP.RU, тушканчики из Московского зоопарка впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях. Грызуны уснули в вольерах, после этого их переместили в холодильники.