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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 13:41

Следствие добивается ареста обвиняемого в получении взятки замглавы ГУ МЧС Москвы Зотова

Главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зотов оказался участником коррупционного скандала
Ирина РЕБРИКОВА
Следователи просят арестовать фигуранта на время расследования

Следователи просят арестовать фигуранта на время расследования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие два месяца главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Сергей Зотов может провести под арестом. Следователи, которые занимаются уголовным делом о получении им взятки, просят суд отправить фигуранта в изолятор на время расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд.

- В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, — приводит агентство цитату источника.

Как сообщил KP.RU ранее, высокопоставленный сотрудник московского управления МЧС оказался в центре коррупционного скандала. Сергея Зотова обвиняют в получении взятки в значительном размере. Санкции этой статьи УК предусматривают, в том числе заключение на срок до шести лет. Подробности уголовного дела следствием не оглашаются.