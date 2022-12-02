Следствие добивается ареста обвиняемого в получении взятки замглавы ГУ МЧС Москвы Зотова

Следователи просят арестовать фигуранта на время расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие два месяца главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Сергей Зотов может провести под арестом. Следователи, которые занимаются уголовным делом о получении им взятки, просят суд отправить фигуранта в изолятор на время расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд.

- В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, — приводит агентство цитату источника.

Как сообщил KP.RU ранее, высокопоставленный сотрудник московского управления МЧС оказался в центре коррупционного скандала. Сергея Зотова обвиняют в получении взятки в значительном размере. Санкции этой статьи УК предусматривают, в том числе заключение на срок до шести лет. Подробности уголовного дела следствием не оглашаются.