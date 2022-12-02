Ушел из жизни старейший кинооператор «Мосфильма» Сергей Наугольных

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных. Фото: Shutterstock

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных. 17 ноября ему исполнилось 83 года, а спустя две недели, 30 ноября, он скончался. Свои соболезнования семье и близким выразили коллеги Сергея Сергеевича из гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.

Сергей Наугольных работал в качестве второго оператора, а после камерамена с лучшими операторами-постановщиками «Мосфильма». В числе его работ такие как: «Позови меня в даль светлую!», «Сталкер», «Тема», «Красные колокола», «Мертвые души», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Леди Макбет Мценского уезда», «Остров», «Сибирский цирюльник», «Азазель», «Ликвидация».

Прощание состоится в субботу, 3 декабря в 12:30 в Похоронном доме «Хованский», по адресу: Москва, Сосенское поселение, квартал 6, владение 4, строение 1.

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