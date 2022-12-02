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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:49

Ушел из жизни старейший кинооператор «Мосфильма» Сергей Наугольных

Заслуженному работнику культуры РФ две недели назад исполнилось 83 года
Мила ГЕНЬ
Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных.

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных.

Фото: Shutterstock

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных. 17 ноября ему исполнилось 83 года, а спустя две недели, 30 ноября, он скончался. Свои соболезнования семье и близким выразили коллеги Сергея Сергеевича из гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.

Сергей Наугольных работал в качестве второго оператора, а после камерамена с лучшими операторами-постановщиками «Мосфильма». В числе его работ такие как: «Позови меня в даль светлую!», «Сталкер», «Тема», «Красные колокола», «Мертвые души», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Леди Макбет Мценского уезда», «Остров», «Сибирский цирюльник», «Азазель», «Ликвидация».

Прощание состоится в субботу, 3 декабря в 12:30 в Похоронном доме «Хованский», по адресу: Москва, Сосенское поселение, квартал 6, владение 4, строение 1.

Ранее KP.RU писал, что умер внук детского писателя Корнея Чуковского, известный физик Николай. Ему было 89 лет.