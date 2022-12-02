Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работать в Москве

Специалисты горячей линии готовы ответить и на вопросы о вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 декабря в Москве начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Позвонив по круглосуточно действующему номеру 8-495-539-36-96, можно узнать как о способах защиты от болезни, так и обо всем, что связано с вакцинацией, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

- Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, — уточняется в сообщении.

Также можно получить рекомендации о том, как уберечь детей от простудных инфекций, где и как правильно носить медицинскую маску, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть.

Ранее KP.RU рассказал о мерах и способах, которые позволят уберечь детей от простуды во время зимних прогулок.