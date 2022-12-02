Правоохранители изъяли часть похищенного имущества у тещи певца Алексея Воробьева

Правоохранители изъяли часть похищенного у тещи певца Алексея Воробьева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть похищенного у вдовы миллиардера Челышева имущества изъята. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Подозреваемых задержали на Рязанском проспекте в Москве. У полицейских есть основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. За совершенное преступление злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, как писал ранее KP.RU, преступники в масках Джокера ворвались в дом в подмосковной деревне Тимошкино под Красногорском, принадлежащий Виктории Челышевой — вдове миллиардера Юлия Челышева, которая также является тещей певца Алексея Воробьева. Они приковали хозяйку особняка наручниками к лестнице и заставили выдать все тайники. После этого грабители похитили 10 млн рублей.

Позже троих подозреваемых задержали. Все они оказались безработными, двое не имеют регистрацию в России.