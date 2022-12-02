Обвиненного во взяточничестве замглавы ГУ МЧС по Москве Зотова арестовали до 29 января 2023 года

Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемого в изолятор Фото: Архив "КП"

Обвиняемый в получении крупной взятки заместитель начальника столичного главка МЧС, главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зотов арестован до 29 января 2023 года. Такое решение в пятницу, 2 декабря принял Пресненский районный суд Москвы, согласившись с ходатайством следствия, сообщает ТАСС.

О задержании Сергея Зотова стало известно накануне. Как сообщил KP.RU ранее, высокопоставленный сотрудник МЧС стал фигурантом дела о получении значительной взятки. При этом обстоятельства и остальных участников преступления следователи пока не раскрывают.

Если вина Сергея Зотова будет доказана и признана судом, ему будет грозить до шести лет заключения в колонии. Кроме того суд может назначить штраф, который многократно превышает размер взятки, и запретить обвиняемому занимать определенные должности.