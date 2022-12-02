Неизвестные похитили бизнесмена из Москвы и угрозами требовали пароль от криптокошелька с 262 млн рублей

Полиция устанавливает личности предполоагаемых налетчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банда в масках и камуфляже похитила молодого предпринимателя с одной из улиц в Москве, чтобы получить от него пароль к его криптокошельку, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. Бизнесмен успел приобрести 250 биткоинов, которые по нынешнему курсу можно перевести в 262 миллиона рублей.

Перед автомобилем Bentley, за рулем которого и сидел бизнесмен, неожиданно затормозил микроавтобус, из него выпрыгнули четверо человек в камуфляже и масках. Молодого человека выволокли на тротуар и быстро скрутили, надев наручники, а на голову накинув пластиковый мешок.

Позднее обратившийся к полицейским потерпевший рассказал, что его доставили в неизвестное ему место, где бандиты под угрозой применения паяльной лампы заставили его назвать пароль от биткоин-кошелька. Предприниматель подчинился требованиям. Впоследствии его отвезли в один из лесов Подмосковья и там выставили из машины.

Потерпевший вышел к трассе, остановил одну из машин и выяснил, что находится недалеко от деревни Сабурово под Красногорском. Вернувшись в Москву, бизнесмен написал заявление. Вскоре выяснилось, что бандиты по какой-то причине не смогли воспользоваться предоставленным паролем. В кошельке осталась вся хранившаяся у предпринимателя сумма.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое и теперь ищет незадачливых налетчиков. Ранее KP.RU сообщил, что полиция помогла вернуть похищенное имущество теще певца Алексея Воробьева.