Ангар с газовыми баллонами загорелся в Новой Москве

Пожарные продолжают бороться с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве днем 2 декабря загорелся ангар с газовыми баллонами. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Информацию о пожаре KP.RU подтвердили в МЧС России по г. Москве.

Очевидцы пожара успели вытащить из ангара 10 баллонов с газом. Остались ли внутри другие баллоны, пока неизвестно.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горит металлический ангар, расположенный по адресу: поселение Сосенское, улица Адмирала Корнилова, дом 60, строение 1.

Принятыми мерами в 18:24 пожар локализован.

Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается.

Ранее KP.RU сообщил о пожаре на судне, пришвартованном в акватории Москвы-реки рядом с улицей Борисовские пруды. ЧП произошло 2 декабря 2022 года. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. При пожаре пострадала женщина. Ее госпитализировали с ожогами и переохлаждением.