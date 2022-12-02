В Красногорске мужчину вывезли в лес и пытали, требуя пароль от криптокошелька Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московской области мужчину пытали в лесу, требуя пароль от криптокошелька, в котором находилось 250 биткоинов.

Как стало известно сайту mk.ru, все произошло в ночь на пятницу, с 1 на 2 декабря. В полицию обратился 30-летний мужчина с просьбой о помощи.

Оказалось, он стал жертвой преступников. Вечером на улице Берзарина, это возле его дома, на него напали несколько человек.

На голову натянули мешок, связали руки жгутами и загрузили в фургон. Несколько минут мужчину везли в неизвестном направлении, а потом он оказался в лесу.

Еще по пути преступники забрали его телефон и потребовали назвать пароль от мобильной версии криптокошелька. Изначально жертва отказывалась сознаваться, но тогда в ход пошли пытки и угрозы применить паяльную лампу.

В итоге мужчина назвал нужную комбинацию, после чего его оставили в живых, а мучители скрылись.

Выбравшись на дорогу, пострадавший остановил такси и отправился в полицию. По пути он связался с женой. Сейчас сумма ущерба устанавливается, выясняются все обстоятельства произошедшего.