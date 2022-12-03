Ефимов: В Москве построят еще два производства в рамках офсетных контрактов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение электронных конкурсов по выбору инвесторов для проектов в рамках офсетных контрактов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря этому до 2024 года появятся два новых производства. Их планируется открыть в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, - отметил заммэра. - Инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей».

По его словам, еще на одном производстве наладят выпуск расходных материалов для городской службы крови. В проект будет инвестировано минимум 500 миллионов рублей.

Напомним, сейчас в ОЭЗ находятся три предприятия, оформившие с городом офсеты. Два из них уже запустили поставки городу лекарств и медицинских изделий для стомированных больных. Еще один фармзавод возводят на площадке в Алабушеве. Резидентами ОЭЗ сегодня является 91 компания. Это позволяет им пользоваться дополнительными льготами. К примеру, освобождением на десять лет от земельного, имущественного и транспортного налогов. А ставка налога на прибыль для них уменьшена до двух процентов. В целом на налогах и других обязательных платежах они могут сэкономить более 20 процентов.

«В ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечены все необходимые технические условия и возможности для запуска производства, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - Сегодня со стороны инвесторов мы наблюдаем активный интерес к таким объектам, поэтому в ближайшие 10 лет город планирует построить еще около миллиона квадратных метров помещений на площадке в Печатниках».

По офсетным контрактам город оказывает помощь бизнесу в локализации производства в ОЭЗ. Благодаря этому инвесторам гарантирован сбыт производимых товаров, а также много разных льгот резидентов особой экономической зоны.