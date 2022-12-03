Депздрав: жители Москвы стали чаще пользоваться электронной медкартой на телефоне

Доступ к своей медкарте или медкарте детей можно получить на портале mos.ru Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичи стали чаще пользоваться электронной медицинской картой на смартфоне. Одним из самых популярных сервисов на цифровой платформе столичного здравоохранения является приложение «ЕМИАС.ИНФО», сообщает «Мослента».

«Жизнь в таком современном мегаполисе, как Москва должна быть максимально мобильной и удобной, поэтому востребованность приложения среди москвичей регулярно растет», - подчеркнули в Депздраве Москвы.

Мобильное приложение бесплатное. Использовать все возможности сервиса может пользователь старше 15 лет, которой прикреплен к поликлинике и у которого есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Доступ к своей медкарте или медкарте детей нужно открыть на портале mos.ru. С помощью «ЕМИАС.ИНФО» горожане могут записаться на прием к врачу.

Ранее KP.RU сообщал, что около 50% лучевых исследований в столичных поликлиниках обрабатывают нейросети. Умные алгоритмы анализируют данные флюорографии, маммографии, рентгенографии и пр., а также выявляют признаки рака легкого, коронавируса, инсульта, аневризмы аорты, грыжи и других заболеваний.