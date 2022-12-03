Более 40 лыжных трасс будут работать этой зимой в парках Москвы

Покататься на лыжах можно в парках, заказниках и на природных территориях Фото: Мария АНАНОВА

В Москве этой зимой проложат 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров. Кроме того, на природных территориях создадут ледяные и снежные горки, а также места для катания на тюбингах и санках, сообщили на сайте столичной мэрии.

Лыжные трассы появятся в парках «Царицыно», «Измайлово», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Москворецкий», «Тушинский». Также на лыжах можно будет покататься в заказниках «Долина реки Сетунь», «Долина реки Сходни в Куркино», «Химкинский», «Зеленоградский», «Северный», «Долгие пруды», «Тропаревский», «Теплый Стан» и на территории «Серебряного бора».

Также в столичных парках уже открыты 10 катков с искусственным покрытием. Еще две площадки с естественным льдом будут работать в зависимости от погодных условий.

В этом году посетителей природных территорий ждет экологическо-просветительская программа. В нее входят несколько мероприятий, например, акции «Птица-синица», «Зимняя утиная перепись», занятия в экомастерской Деда Мороза, экомарофон «О, мой гид!», посвященный всемирному дню экскурсий, экспедиция Э.С. К. И.М. О». Также горожан приглашают на фестиваль «Снежный холст», его участники создадут на снегу рисунки из корма для птиц.

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