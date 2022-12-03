Тишковец: Ночь на 3 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы

Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Ранним утром столбики термометров опустились до отметки в -13,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале «Часовой погоды».

«Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы. В городе под утро воздух остыл до -13,5», — написал метеоролог.

Синоптик также добавил, что в субботу, 3 декабря, синоптическая ситуация в столичном регионе определится влиянием западной периферии сибирского антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Москве воздух остынет до -5…-7 градусов, в Подмосковье – от -5 до -10 градусов. Атмосферное давление аномально высокое – 768 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что алмазную пыль и ледяные иглы пообещали синоптики в Москве 3 декабря. Атмосферные осадки связаны с низкими температурами и высокой влажностью.