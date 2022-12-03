В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 260 580 случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четвертый день суточный прирост заболевших COVID-19 в столице составляет более тысячи человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 3 декабря.

Госпитализация потребовалась для 169 горожан, выздоровели 1074 пациента. Вирус унес жизни 16 человек. Всего с начала пандемии в столице выявили 3 260 580 случаев заболевания, 3 067 565 москвичей вылечились, а 47 032 – умерли.

В России зафиксировали 6669 заболевших. В стационары попали 1324 жителя, 5132 пациента выздоровели после болезни. За последние 24 часа в стране умерли 59 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве начала работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Ее запустили в столичном управлении Роспотребнадзора. Операторы ответят на вопросы, связанные с вакцинацией, а также расскажут о способах защиты от инфекций.