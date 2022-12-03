Усиленное патрулирование водоемов введено в Москве из-за выхода горожан на хрупкий лед

Водоемы столицы и Москву-реку патрулируют 25 отрядов Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Усиленное патрулирование рек и водоемов введено в Москве из-за выхода горожан на хрупкий лед. На текущий момент им покрыты 90-100% водных объектов, но толщина льда невелика, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства. Из-за этого сохраняется риск несчастных случаев.

Самый тонкий слой льда сформировался на Химкинском водохранилище и Москве-реке, толщина составляет всего до 5 см. В поймах и заливах Москвы-реки - до 9 см. На водоемах Новой Москвы ледяной покров дорос до 11 см, на внутренних водоемах старой Москвы - до 17 см, что также невелико.

Под особым контролем 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах находятся места зимнего купания, рыбной ловли и катков. За тем, чтобы москвичи и гости столицы не выходили на хрупкий лед, следят около 500 сотрудников.

Ранее KP.RU сообщил, что ночь на 3 декабря оказалась самой холодной с начала этой зимы. Столбики термометров опустились чуть ниже 13 градусов мороза.