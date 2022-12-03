«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы до полудня 6 декабря

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве и Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до полудня 6 декабря, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 06 декабря. Местами гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, в Московском регионе до 11:00 5 декабря действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низких температур. Прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 3 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. По словам синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, воздух остыл до -13,5 градусов. А утром в столице можно было увидеть алмазную пыль и ледяные иглы, связанные с низкими температурами и высокой влажностью.