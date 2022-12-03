Бензовоз повис на дорожном отбойнике на внутренней стороне 103 километра МКАД

Несколько часов движение на 103 км МКАД было сильно осложнено Фото: Андрей МИРЕЙКО

На 103 км МКАД на востоке Москвы ликвидированы последствия ДТП с бензовозом. Утром 3 декабря в районе развязки с Хабаровской улицей в Гольяново он выехал на встречную полосу и застрял колесами в отбойнике, сообщает РЕН ТВ. Расположившись поперек отбойника, грузовой автомобиль с цистерной умудрился осложнить движение на полосах обоих направлений Кольцевой, затор растянулся на 6 км в обе стороны.

- На данный момент ДТП разобрано. Проезжая часть освобождена, движение не затруднено, - сообщили в пресс-службе Дептранса столицы в 12:50, отметив, что сама авария произошла еще в 9:49.

О состоянии водителя бензовоза не сообщается. В соцсетях и сервисе Яндекс.Пробки водители сообщали о гололедице на данном участке МКАД. Вероятно, она и способствовала аварии.

Ранее KP.RU сообщил, что ночь на 3 декабря оказалась самой морозной в столице - минимальная температура достигла менее, чем 13 градусов.