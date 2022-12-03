Прокуратура выяснит причину 12-часовой задержки рейса Москва – Шарм-эль-Шейх в Шереметьево

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, самолет вылетел Фото: Алина НИЗАМОВА

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса «Москва (Шереметьево) - Шарм-эль-Шейх. Вылет самолета задержали более чем на 12 часов, сообщили в Телеграм-канале ведомства в субботу.

В СМИ проявилась информация о том, что рейс должен был оправляться в Египет 3 декабря в 00:05. Однако сначала посадку задержали, затем пассажиров все-таки посадили на борт и продержали в салоне самолета еще шесть часов.

«Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Борт вылетел», - написали в прокуратуре.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево с 10 ноября ввели максимальный уровень безопасности в связи с угрозой терактов. В авиагаванях реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров.