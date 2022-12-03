«Борщевой набор и подвешенный мандарин». Москвичам рассказали об акциях на городских ярмарках зимой

фото: Андрей Никеричев/ АНГ Москва

Столичные ярмарки обновили ассортимент к зиме и приготовили скидки для покупателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сейчас в городе работает 61 площадка, самые крупные круглогодичные ярмарки находятся в Новых Черемушках и районе Соколиная гора. До конца года в столице откроются еще две ярмарки.

На всех площадках покупателям с картой москвича предоставляется скидка в размере 10%. Кроме того, до конца года будет действовать акция «Борщевой набор». На 33 ярмарках все пять овощей, которые нужны для приготовления этого блюда, можно будет приобрести по сниженным ценам. Картофель, свеклу, лук и морковь продадут по 20 рублей за килограмм, капусту - по 40 рублей за килограмм.

На ярмарке на улице Профсоюзной, 41 действует скидка на мандарины, здесь их продают по цене 135 рублей за килограмм.

Кроме того, с 23 декабря и до конца года на 38 площадках стартует акция «Подвешенный мандарин». Покупатели новогоднего фрукта могут подарить его тем, кто не может позволить себе покупку.

- Каждый желающий, покупая себе мандарины, может дополнительно оплатить вторую упаковку или порцию этих фруктов и оставить у администратора ярмарки в специальной корзине, - отмечается в сообщении.

Также на ярмарках регулярно проводятся различные мероприятия, мастер-классы от шефов столичных ресторанов. А на 13 ярмарках в рамках городских уличных мероприятий «Московские сезоны» посетители с 9 декабря смогут покататься на коньках на бесплатном катке.

Ранее KP.RU рассказал, как Москву украшают к встрече Нового года.