Автосервис с автомобилями сгорел на востоке Москвы

Пожар ликвидировали через час после поступления сигнала о нем фото: Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Автосервис с автомобилями, расположенный по адресу Перовская улица, 1, сгорел на востоке Москвы утром 3 декабря, сообщает Телеграм-канал столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Помимо машин, огонь повредил и ремонтное оборудование.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

Ликвидировал возгорание расчёт ПСО №201 столичного Пожарно-спасательного центра. Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку, проложили магистральные линии и подали стволы, чтобы залить огонь.

Сигнал о возгорании поступил в 9:48, а уже в 10:42 пожар полностью ликвидировали. При ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины произошедшего, а также общая сумма ущерба устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в одном из гаражей на востоке Москвы нашли тела трех человек. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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