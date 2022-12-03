Трамваи 6 маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы

Трамваи временно идут по измененным маршрутам Фото: Департамент транспорта Москвы

На северо-западе Москвы из-за технических проблем задерживаются трамваи шести маршрутов: № 10, 15, 21, 28, 30 и 31, предупреждает пресс-служба столичного Дептранса. Они временно не ходят по Новощукинской улице рядом с остановкой «Детская поликлиника».

- Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, - уточняется в сообщении.

Ранее KP.RU сообщил о предупреждении Дептранса в связи с аномальными морозами с 3 по 6 декабря в Москве. Ночами столбики термометров будут опускаться до 13 градусов ниже нуля, что на семь градусов ниже среднемесячной нормы последнего месяца года. В связи с этим на дорогах может быть опасно. Также предупреждают о гололедице в эти дни.

Кстати, ночь на 3 декабря 2022 года в Москве уже стала самой холодной с начала этой зимы. Температура опустилась до 13,5 градуса мороза.