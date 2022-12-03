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НовостиОбщество3 декабря 2022 13:14

Площадки проекта «Музыка в метро» разделили по трем уровням громкости

Музыканты будут выбирать станции, которые подходят им по жанру и манере исполнения
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В новом сезоне музыканты выступают на пяти станциях БКЛ

В новом сезоне музыканты выступают на пяти станциях БКЛ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве с 1 декабря стартовал новый сезон проекта «Музыка в метро». Площадки для выступления участников разделили по уровню громкости: теперь музыканты могут выбирать станции, подходящие под жанр и манеру исполнения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Определили три уровня громкости: низкий – для акустических исполнителей и музыкантов-солистов, средний – для негромких коллективов и отдельных солистов, а также высокий – для брасс-бендов и музыкальных групп. Об этом нововведении попросили пассажиры столичной подземки.

В этом году для участия в проекте «Музыка в метро» отобрали 254 исполнителя из 1000 заявок. Артисты будут выступать на пяти станциях БКЛ: «Каховской», «Проспекте Вернадского», «Мичуринском проспекте», «Новаторской» и «Кунцевской».

Ранее KP.RU сообщал, что процедуру подключения к Wi-Fi упростили в метро Москвы. Пассажирам не придется менять настройки при первом подключении к сети и заново авторизовываться после пересадки на другую ветку.