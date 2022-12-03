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НовостиОбщество3 декабря 2022 14:19

Трамваи на Новощукинской улице Москвы после сбоя снова идут по расписанию

Днем 3 декабря по техническим причинам некоторое время трамваи шести маршрутов не ходили по Новощукинской улице в районе остановки «Детская поликлиника»
Ирина РЕБРИКОВА
Движение трамваев возвращается к обычному графику

Движение трамваев возвращается к обычному графику

Фото: Департамент транспорта Москвы

На северо-западе Москвы восстановлено движение трамваев, сообщает столичный Дептранс. Ранее днем 3 декабря было объявлено о том, что трамваи шести маршрутов задерживаются на Новощукинской улице в районе остановки «Детская поликлиника» по техническим причинам.

Трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31 следовали по измененным маршрутам. Сейчас их движение возвращается в привычный график.

Как сообщал KP.RU, ранее Дептранс призвал москвичей к осторожности из-за аномальных морозов с 3 по 6 декабря 2022 года. В Москве ожидаются крайне низкие температуры воздуха, особенно ночью, из-за чего на дорогах может сложиться опасная ситуация с высоким риском возникновения аварий.

Кроме того, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы до полудня 6 декабря.