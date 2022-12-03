Пугачева начала «грязно» зарабатывать на простых россиянах. Вот как попытался оправдаться ее директор

Алла Пугачева покинула Россию в сентябре 2022 года Фото: из соцсетей

Представитель Аллы Пугачевой отреагировала на слухи о «грязных» заработках примадонны на замке в подмосковной деревне. Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Пугачева якобы задумала водить экскурсии в замок.

Как пишет KP.RU, в сети появилось фото «входного билета» на тур, который обещал его обладателю возможность взглянуть на «будуары Аллы Борисовны, комнаты Максима Галкина, гардеробные и клозеты». И за все удовольствия от прогулки по дому звездной пары организаторы просят 10200 рублей.

При этом, судя по фото в материале, деньги, уплаченные покупателям, обещают отправить в фонд Елены Зеленской.

«Комсомолка» решила проверить слух о «грязных» деньгах и обратилась к представителю Аллы Пугачевой Елене Чупраковой. Та в ответ попыталась оправдаться:

- Я не даю никаких комментариев, - отреагировала представитель певицы, не подтвердив слухи. Впрочем, и опровергать информацию она также не стала.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. В начале осени 2022 года певица возвращалась, чтобы разобраться с деловыми и бытовыми вопросами, но затем вновь уехала из страны.