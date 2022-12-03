Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в мачту освещения на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы 3 декабря пассажирский автобус врезался в мачту освещения. Фото: Госавтоинспекция Москвы

На юге Москвы на улице Люблинской у дома 111, строение 3 в 17:40 3 декабря пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщили KP.RU в информационном центре столичного Дептранса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение в месте аварии не затруднено.

Ранее KP.RU сообщил об аварии с бензовозом на 103-м километре МКАД. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и застрял колесами в отбойнике. Оказавшись поперек полос движения, бензовоз перегородил полосы обоих направлений. В результате затор возник и на внутренней, и на внешней стороне Кольцевой. Информации о пострадавших в аварии не поступало.