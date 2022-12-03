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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 19:18

Здание загорелось на Цветном бульваре в Москве, эвакуированы посетители ресторанов

Густой черный дым идет с первого этажа здания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Здание загорелось на Цветном бульваре в Москве, эвакуированы посетители ресторанов

Здание загорелось на Цветном бульваре в Москве, эвакуированы посетители ресторанов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар произошел в здании на Цветном бульваре в Москве, спасатели эвакуировали посетителей ресторанов, рассказал источник в экстренных службах.

Как передает ТАСС, загорелось здание на Цветном бульваре, 2. Собеседник агентства сообщил, что густой черный дым идет с первого этажа. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, накануне на Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар. По информации управления МЧС по Москве, загорелась крыша здания предприятия. Также огонь полыхал на пятом этаже, общая площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Пожарные провели разведку и вывели из здания мясокомбината 12 человек.

Напомним, утром в субботу, 3 декабря, на востоке Москвы сгорел автосервис с автомобилями, расположенный на Перовской улице. Помимо машин, огонь повредил и ремонтное оборудование.