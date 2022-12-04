Ефимов: Частный детсад в Хорошево-Мневниках начинает платить за аренду по льготной ставке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о переводе на льготную ставку аренды частного детсада «Международная лингвистическая школа» в Хорошево-Мневниках. Это стало возможным по программе «1 рубль за квадратный метр в год», действующей в городе для открытия школ и детсадов с 2013 года. Москва выставляет на специальных торгах по рыночным ставкам помещения для образовательных учреждений. Выигравший аукцион инвестор по договору приводит сооружение в порядок, оформляет лицензию на образовательную деятельность и выполняет другие условия. Затем город оформляем ему плату по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год.

«Инвестор выполнил все условия договора, - отметил заммэра. - Исходя из площади объекта, арендная плата для организации составит 807 рублей в год».

По его словам, в целом льгота позволит предпринимателю экономить 8,6 миллиона рублей в год. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что детсад находится в доме 11 в Новохорошевском проезде. Это двухэтажное здание 1959 года постройки.

«Сейчас в организации обучаются 70 детей в возрасте от полутора до семи лет, 64 из них зарегистрированы в Москве», - уточнил Гаман.

Участники программы оснащают учреждение необходимым оборудованием и начинают образовательную работу в течение полугода со дня оформления договора аренды. Если в здании нужен капремонт, то максимум через 18 месяцев. А на реконструкции арендатор вправе потратить три года.

После этого он должен получить лицензию и выполнить требования столичного Департамента образования и науки. Среди них, например, о составе воспитанников - в детсаду не менее 80 процентов от их общего числа должны быть жителями Москвы, в школе – не менее 50 процентов. Как только арендатор выполняет все условия, ему можно получить льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год. Образовательные учреждения также должны ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы.