Высадил пассажиров и вспыхнул, как факел: Охваченный огнем пассажирский автобус в Москве попал на видео

Автобус сгорел в Москве 4 декабря Фото: стоп-кадр из видео

В Москве возле станции метро «Молодежная» сгорел автобус. В ГУ МЧС России по столице рассказали KP.RU, что незадолго до начала пожара водитель высадил всех пассажиров. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

Возгорание произошло в автобусе, который курсирует между Москвой и Подмосковьем. Конечная остановка в столице у маршрута на «Молодежной».

В ГУ МЧС России по столице сообщили, что возгорание к настоящему времени ликвидировали. Пострадавших нет, сам водитель успел выбежать из салона.

Очевидцы успели заснять горящий автобус на видео. На кадрах видно, что общественный транспорт практически полностью охвачен огнем.

Ранее KP.RU писал о том, что в Москве сгорел автосервис с автомобилями. Пожар произошел в ангаре на Перовской улице 3 декабря. При ЧП никто не пострадал.