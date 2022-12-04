За минувшие сутки в Москве выявили 1136 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки диагноз коронавирус поставили 1136 жителям. Накануне положительные ПЦР-тесты получили 1187 человек. Общее число заболевших за все время составило 3 261 716 москвичей. Ежедневную статистику распространения Covid-19 опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Также 3 декабря об ухудшении состоянии заявили 158 жителей столицы, проходящие лечение амбулаторно. Их направили на госпитализацию в стационары, где теперь им оказывают профессиональную врачебную помощь.

За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 17 москвичей. За все время с начала пандемии число смертельных случаев Covid-19 составило 47049.

Благополучно перенесли коронавирус 3 068 355 человек. За последние сутки список выздоровевших пополнили 790 жителей столицы.

Ранее KP.RU писал, что накануне в Москве госпитализировали с коронавирусом 169 горожан. За тот же день 1074 пациента выздоровели. Несмотря на все усилия медиков, 16 человек скончались от последствий заболевания.