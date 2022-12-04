Новые выделенные полосы появятся на пяти участках Москвы с 24 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть новых выделенных полос для общественного транспорта организуют на пяти участках дорог Москвы с 24 декабря 2022 года. Сообщается, что каждая выделенка снижает риск автобуса попасть в аварию и заметно увеличивает скорость его движения. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Первая выделенка появится на проспекте Лихачева. Её длина составит всего 200 метров, но позволит проехать проблемный участок около улицы Мустая Карима на две минуты быстрее.

Вторая выделенная полоса появится на Кожевнической улице, и она также будет короткой - 180 метров. Благодаря этому маленькому участку автобусы № 913 и с932 сэкономят пять минут времени в пути.

Третья выделенка поможет пассажирам станции метро и МЦК Ботанический сад, так как появится в проезде Серебрякова. 300-метровая полоса позволит быстрее подвозить и забирать пассажиропоток, скапливающийся возле станций.

Сразу две выделенные полосы, выходящие одна на другую, обустроят на Станционной улице и в Локомотивном проезде. Общая их протяжённость составит 630 метров. Благодаря этому нововведению снизится время ожидания автобусов около ТПУ «Окружная».

Самая длинная из новых выделенок, 640 метров, появится на Голубинской улице и сократит на пять минут время в пути сразу для пяти автобусных маршрутов: т85, 642, 281, т72 и 262.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве появились ещё девять новых выделенных полос в ноябре.