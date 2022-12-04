Жителям Москвы рассказали, как отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичам рассказали, как можно отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который традиционно отмечают 4 декабря. Отправить письмо зимнему волшебнику можно в 41 городском парке, а также на главной выставке страны — ВДНХ. Об этом напомнили в правительстве Москвы.

Горожан приглашают присоединиться к ежегодной акции «Почта Деда Мороза». Открытки или послания можно опустить в один из 58 специальных синих ящиков с изображением снеговика и надписью «Московская усадьба Деда Мороза». Все письма после этого отвезут в Великий Устюг или резиденцию волшебника в столице.

На территории ВДНХ пока установлено пять почтовых ящиков для писем Деду Морозу, позже установят еще столько же.

Также москвичи могут воспользоваться обычной почтой. Адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Еще один способ: заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. К нему можно добавить файл с рисунком или фотографией. Ответ придет через два-три дня с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru.

Также москвичам предлагают поучаствовать в акции «Добрая елка». Каждый желающий может выбрать понравившееся ему желание и исполнить его. Как писал KP.RU, акция официально стартует 5 декабря.

Также москвичи могут сделать доброе дело, придя в центры гуманитарной помощи «Москва помогает». Они появились во всех парках столицы. Все желающие могут передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам специальной военной операции и их семьям.