Похожий на корону узор неизвестного происхождения заметили очевидцы в небе над Москвой

«Корону» из конденсационного следа заметили очевидцы в чистом небе над Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 4 декабря, жители Москвы могли наблюдать в небе над городом довольно странное изображение, которое оставил, вероятно, конденсационный след самолёта. Об этом KP.RU стало известно от одного из очевидцев.

С короной то изображение, которое оставил в небе самолёт, сравнили в социальных сетях. По сути это просто несколько кругов, каждый из которых больше предыдущего.

Фото: скриншот из видео KP.RU

Предположительно, оставить необычный след в небе мог самолёт ИЛ-96, по крайней мере об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, где видна чёткая траектория полёта этого борта.

Согласно сервису, самолёт следовал из Жуковского в неизвестном направлении. Его номер отслеживания - RA-96025. Другая версия - борт долго не получал разрешение на посадку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве прокуратура будет выяснять причины 12-часовой задержки рейса, который должен был следовать из Шереметьево в египетский Шарм-эль-Шейх.