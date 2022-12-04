Полицейские остановили массовую драку в караоке-клубе в Новой Москве

Четверых участников массовой драки в Новой Москве доставили в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из клубов Новой Москвы, в поселении Десеновское, произошла массовая драка. Прибывшие по вызову обеспокоенных очевидцев полицейские поймали четверых участников, одного из них пришлось отвезти в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Сообщается, что вызов в полицию поступил 4 декабря, в 05:40. Очевидцы сообщили правоохранителям о том, что несколько человек дерутся в караоке-клубе, в Десеновском. Приехавшие полицейские выяснили, что потасовка началась на бытовой почве. Сперва ссора началась в самом здании, но затем участники вышли на улицу.

Правоохранители остановили драку и отвезли четверых её участников в отделение для разбирательства. Один из доставленных позже обратился в больницу за медицинской помощью, врачи диагностировали у него перелом челюсти.

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