Вильфанд: Московский регион не помнит такого резкого похолодания в начале зимы уже 20 лет

Вильфанд: В Москве не было такого резкого похолодания с 2002 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву и область пришли резкие и крепкие морозы, каких не было последние 20 лет. Последний раз такое быстрое похолодание имело место в 2002 году, о чём заявил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передаёт ТАСС.

По словам Вильфанда, в понедельник в Москве ожидается до -12 градусов, а ночью температура опустится и вовсе до -17. Последний раз так быстро морозы ударяли в декабре двадцать лет назад. Ожидаемая температура будет примерно на восемь градусов ниже нормы.

В Московской области 5 декабря ожидается -8...-10 градусов днём, а также до -17 ночью. Вильфанд отмечает, что подобный мороз характерен для Архангельска в январе.

Тем не менее, в дальнейшем научрук Гидрометцентра прогнозирует потепление. Не до плюсовой температуры. В среднем будет около -6...-8 во вторник, и -5...-7 градусов в среду.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3-4 декабря стали рекордными в Москве по уровню атмосферного давления, побив предыдущую планку аж от 1954 года.