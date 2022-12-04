Лоси пообедали молодыми деревьями возле станции МЦК «Белокаменная» в Москве

Фото: скриншот из видео

Необычное зрелище удалось запечатлеть на видео очевидцу, неподалёку от станции МЦК «Белокаменная». Несколько лосей, никого не стесняясь, вышли к благоустроенному скверу рядом с ТПУ и начали объедать молодые хвойные деревья. Запись разлетелась в сети.

Как можно судить по видеозаписи, животные абсолютно спокойно кушают рядом со снимающим их человеком, даже не реагируя на зрителя, и с аппетитом уплетают высаженные за счёт бюджета деревья. Прогнали ли потом лосей или они ушли сами - остаётся за кадром.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве не только лоси выходят к людям. 9 ноября в один из столичных детских садов забежала лисица, перепугав детей и заставив воспитателей собрать своих подопечных внутри здания до приезда службы отлова. Плутовка, судя по всему, была нездорова - она плохо выглядела и её периодически тошнило.