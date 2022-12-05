Овчинский: В «Московской технической школе» пройдут бесплатные вебинары по аддитивным технологиям

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице 10 и 15 декабря стартует цикл ознакомительных бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям. Его курирует Московская техническая школа совместно с Академией «Цифра Цифра», основанной под руководством отечественного производителя фотополимеров для 3D-печати компании HARZ Labs. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ранее в конце июня бесплатно уже проводилась программа «Базовый курс по аддитивным технологиям». Среди ее 120 выпускников были инженеры, а также обычные горожане, интересующиеся современными 3D-технологиями.

«Курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении, - отметил глава ведомства. - Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям».

По его словам, новая программа лекций заинтересует тех, кто работает в медицинских и промышленных компаниях, а также студентов и сотрудников технических вузов. Вебинары рассчитаны и на всех остальных желающих научиться использовать 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби. Слушатели узнают о технологиях и процессах 3D-печати, разберутся, как и где применять аддитивные технологии в своей обычной работе.

На первом вебинаре 10 декабря им расскажут об основных принципах действия фотополимерных принтеров, видах материалов для использования при выращивании изделий, сферах применения аддитивных технологий. Эксперты в реальном времени проведут демонстрацию всех этапов работы с 3D-принтером – от цифровой модели до готового изделия.

Темой второй лекции 15 декабря станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга. Слушатели узнают о современных технологиях сканирования и возможностях их применения. Кроме того, увидят процесс работы с 3D-сканером и постобработки снятого скана.

Заявки на участие в вебинарах принимаются на сайте Академии. Выпускникам курсов вручают сертификат от «Московской технической школы» и Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра».