Ефимов: Столичные компании наращивают выпуск продуктов питания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мясные, рыбные, хлебобулочные, кондитерские и молочные деликатесы каждый день выпускают в Москве более 200 предприятий, занятых в продовольственной отрасли. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства продуктов питания в столице.

«Столичные предприятия за 10 месяцев этого года увеличили выпуск продуктов питания на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, - отметил заммэра. - Общий объем отгруженной заказчикам продукции за это время вырос на пять процентов».

По его словам, поставки мясных товаров поднялись на 5,1 процента, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 5,2 процента.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в столице работают крупнейшие производители продуктов питания в стране.

«С начала года в столице выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также 87 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, - уточнил глава ведомства. - Это превышает показатели за январь – октябрь 2021 года на 3,7 и восемь процентов соответственно».

Компании пищевой промышленности пользуются постоянной поддержкой города. Благодаря этому в столице становится больше промплощадок. Например, по недавнему решению городского правительства инвестор получил в аренду без торгов участок в Новой Москве. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на нем разместится пищевой кластер с небольшими производствами молочной, хлебной, мясной и другой продукции. В этом году также статус промышленного комплекса, обеспечивающий налоговые льготы, присвоили одному из московских производителей готовых блюд и десертов. Всего же такой статус сегодня уже получили 24 столичных производителя пищевой продукции.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Для предприятий города по решению мэра Москвы Сергея Собянина действуют такие преференции:

- автоматическое продление всех специальных статусов;

- оформление заявок через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства на получение льготных инвестиционных кредитов;

- бесплатные консультации и помощь в Центре поддержки промышленности по программам помощи города, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сюда можно обратиться по телефону +7(495) 630-00-00 (пн. - пт. - 9.00 -18.00), а также по электронной почте industrysupport@mos.ru.