Гололедица и мороз до 10 градусов ожидаются в Москве 5 декабря 2022 года

Ночью воздух остынет до -13…-11 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Москве в понедельник, 5 декабря, прогнозируется переменная облачность без атмосферных осадков. Местами возможна гололедица. Днем температура воздуха опустится до -10…-8 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеостанций, в 06:00 в столице столбики термометров показали -10,9 градуса. Атмосферное давление практически не изменилось и составило 769 мм ртутного столба. Сегодня в городе будут дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на вторник воздух остынет до -13…-11 градусов. Характер погоды не изменится: снег не ожидается, гололедица сохранится, а порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Морозно будет и днем 6 декабря — около -8…-6 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что около 40% всей декабрьской нормы снега выпадет в Москве 9 декабря. По словам синоптика центра «Фобос» Тишковца, в это время температура воздуха приблизится к нулевым показателям.