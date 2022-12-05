В Москве упростили процедуру подачи заявления на выпуск карты москвича

Около 1,3 млн человек будут удаленно обращаться за оформлением карты москвича. Фото: mos.ru

В Москве с 1 декабря заявление на изготовление карты москвича можно подать только в электронном виде. Теперь горожанам не придется тратить свое время и приходить в центры госуслуг, сообщили на сайте столичной мэрии.

В том случае, если у жителя столице нет учетной записи на портале mos.ru или у него возникают трудности при использовании цифровых платформ, ему всегда смогут помочь в любом из офисов «Мои документы».

Как ожидается, порядка 1,3 млн будут удаленно обращаться за оформлением карты москвича. Раньше подать электронного заявление могли лишь учащиеся московских школ и колледжей, студенты вузов с российским гражданством. Но сейчас получить услугу дистанционно смогут многодетные семьи, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, а также маломобильные граждане.

Так, чтобы заполнить онлайн-форму необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, перейти в раздел «Оформление карты москвича», выбрать цель обращения, заполнить свои личные данные и выбрать льготную категорию. Затем нужно загрузить фото, вписать полис ОМС и выбрать центр госуслуг для получения карты. Ее будут изготавливать около 30 дней. На это время предоставляется временный социальный билет.

Как сообщал KP.RU, недавно москвичам рассказали, где заменить или восстановить карту «Тройка». Пассажиры могут обратиться за помощью на стойки «Живое общение».