Ефимов: Благодаря поддержке города в Ново-Переделкине создадут спортивный кластер

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) стали в Москве особой формой взаимодействия города и бизнеса. С 2016 года для таких проектов инвесторы получают землю в аренду без торгов. Это позволяет создавать в столице производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные сооружения, деловые и культурно-досуговые центры. Для жителей появляются дополнительные рабочие места и необходимая инфраструктура. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город выделил инвестору без торгов в аренду землю для расширения спорткомплекса «Арктика» и создания спортивного кластера. Сооружения появится на Новоорловской улице в Новопеределкине на западе столицы. Решение об участке для МаИП одобрено Градостроительно-земельной комиссией города.

«Площадь нового сооружения составит около 3,4 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Там появятся разные объекты, в том числе два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольная площадка».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что договор аренды участка в 0,63 гектара оформляется с инвестором на пять лет.

«Рядом уже построен комплекс из четырех ледовых арен, бассейна и тренажерных залов», - уточнил Гаман.

Спортшколы по хоккею и фигурному катанию, профессиональные хоккейные клубы проявляют сегодня повышенный интерес к подобным комплексным сооружениям, в которых есть все необходимые услуги. Как рассказал генеральный директор СК «Арктика» Александр Фисенко, в новом спортивном кластере можно будет тренироваться с августа по май, а также проводить круглогодичные сборы для спортшкол и команд Москвы, Подмосковья и других регионов России.