Метеоролог спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные морозы скоро сменятся оттепелью. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Ближе к середине новой семидневки, придет потепление.

Столбик термометра поднимется до минус трех градусов Цельсия. Это аномальное тепло для декабря.

- В столице будет по-прежнему безветренно, что продолжит негативно сказываться на показателях загрязнения воздуха, — заявил Шувалов NEWS.ru.

Холода, которые установились в начале декабря, являются нетипичными для Москвы. Во второй декаде месяца погода стабилизируется, но в ночные часы сохранятся морозы на отметке в минус 4–9 градусов.

А вот к Новому году ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун праздников придут сильные морозы. Они же сохранятся на протяжении всех новогодних каникул.