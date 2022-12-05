Двух телефонных мошенниц задержали в Москве за хищение 845 тысяч рублей у пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали двух приезжих девушек, участвовавших в схеме телефонных аферистов. Совместно с неустановленными пока сообщниками они выманили у 84-летней жительницы столицы 845 тысяч рублей. Как пишет «МВД Медиа», пенсионерка думала, что помогает своей внучке.

Пожилой москвичке на домашний телефон позвонила неизвестная, которая представилась внучкой. Она сообщила, что якобы попала на автомобиле в ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы уладить возникшие проблемы. Потом трубку взял мужчина. Он представился следователем и дал инструкцию. Пенсионерка должна была положить деньги в коробку и передать ее курьеру. Так она и поступила, в общей сложности лишившись 845 тыс. рублей.

Позже женщина созвонилась с родственницей, тогда и узнала, что стала жертвой мошенников.

Правоохранители выяснили, что курьер не подозревал об афере. Он проходит по делу как свидетель. Задержанные девушки, 23 и 25 лет, перечислили полученные деньги своим «коллегам», оставив себе процент в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Одну из фигуранток заключили под стражу, вторую посадили под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал о другом случае мошенничества в Москве. 23-летний приезжий аферист действовал по той же схеме и под видом помощи внучке, попавшей в ДТП, выманил у 83-летней пенсионерки 200 тыс. рублей.