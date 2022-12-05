Психолог Шиян объяснила, почему нужно уделять много времени играм в детском саду

Психолог считает, что детские сады нельзя организовывать также, как школы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В садиках необходимо как можно больше времени уделять играм, ведь только так у ребят будет полноценное дошкольное детство, заявила в беседе с «Мослентой» психолог и ведущий сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета Ольга Шиян.

По словам специалиста, детские сады нельзя организовывать как школы. В пространстве для малышей должно быть место для игр, творческих экспериментов, физической активности и сенсорных впечатлений.

«Игра — очень сложная деятельность. Чтобы ребенок активно двигался и проживал игровые впечатления, нужны среда и условия», — подчеркнула эксперт.

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