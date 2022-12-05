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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:43

Психолог Шиян объяснила, почему нужно уделять много времени играм в детском саду

По словам эксперта, детские сады не должны быть похожи на школы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Психолог считает, что детские сады нельзя организовывать также, как школы

Психолог считает, что детские сады нельзя организовывать также, как школы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В садиках необходимо как можно больше времени уделять играм, ведь только так у ребят будет полноценное дошкольное детство, заявила в беседе с «Мослентой» психолог и ведущий сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета Ольга Шиян.

По словам специалиста, детские сады нельзя организовывать как школы. В пространстве для малышей должно быть место для игр, творческих экспериментов, физической активности и сенсорных впечатлений.

«Игра — очень сложная деятельность. Чтобы ребенок активно двигался и проживал игровые впечатления, нужны среда и условия», — подчеркнула эксперт.

Ранее KP.RU сообщал, что московский психолог Ольга Сергачева объяснила популярность тарологов и астрологов. Она считает, что эзотерические практики снимают с человека груз ответственности за свою жизнь.