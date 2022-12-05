Коронавирусом в Москве за последние сутки заразились 958 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

958 жителей Москвы заразились Covid-19 за последние сутки. Портал стопкоронавирус.рф поделился статистикой за 4 декабря.

Согласно официальной информации, за минувшие сутки у 958 жителей столицы выявили ковид. В больницу попали 170 пациентов. За весь период пандемии в регионе заболели 3 262 674 человека.

За последние сутки полностью вылечились и выписались из-под меднаблюдения 932 москвича. Общее число выздоровевших – 3 069 287.

Также за минувшие сутки зарегистрировали 15 смертей от коронавируса. За все время не справились с болезнью 47064 жителя Москвы.

Ранее KP.RU писал, что днем ранее в столице выявили 1136 новых случаев заболевания коронавирусом. В тот же день в связи с ухудшением состояния, в больницы региона госпитализировали 158 человек. 17 пациентов не справились с болезнью и скончались. Список выздоровевших пополнили 790 жителей Москвы.