В центре Москвы демонтировали незаконную пристройку к зданию начала ХХ века

Сооружение появилось без каких-либо разрешений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время обследования в Басманном районе Центрального округа столицы специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили стихийную пристройку к дому. Здание 1917 года постройки находится в Малом Ивановском переулке, д. 7-9, стр. 1. В нем работает точка общепита. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, над проходом здания располагалась дополнительная конструкция без самостоятельных опор. Явно все было сделано с нарушением технической документации и без каких-либо разрешений.

«Земельный участок, на котором находится постройка, предоставлен в аренду без права возведения временных и капитальных строений, - пояснил Бобров. - Нарушив условия договора, владельцы самовольно возвели пристройку площадью 74 квадратных метра к зданию на уровне второго этажа».

По его словам, сооружение буквально висело между стеной заведения и забором.

«Учитывая отсутствие согласований и подтверждения соблюдения строительных норм и правил, являлось небезопасным для посетителей», – уточнил Бобров.

Теперь незаконная пристройка полностью разобрана силами Госинспекции по недвижимости.