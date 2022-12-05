Из-за столкновения грузовика и легковушки на МКАД ограничено движение Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 24 километра МКАД после пересечения с Каширским шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. О ДТП сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ведомство также поделилось снимком с места аварии.

На фото видно, что легковушка сильно пострадала. У него «всмятку» разбита вся передняя часть автомобиля.

Авария произошла днем 5 декабря. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

На время устранения последствий ДТП ограничили движение по трем полосам из пяти. Водителей просят по возможности объезжать этот участок трассы.

Ранее KP.RU писал об аварии, которая произошла в Москве 24 ноября. Два автомобиля столкнулись на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда. Движение было ограничено в обе стороны в течение получаса. Работала только одна из двух полос.