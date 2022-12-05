«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов продлили в Московском регионе до вечера 6 декабря

Температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы Фото: Олег УКЛАДОВ

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов продлили в столичном регионе. В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до 21:00 6 декабря, следует из данных прогностической карты, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

«Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предопределения для столицы и области – до 21:00 8 декабря.

Ранее «желтый» и «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды объявили до полудня среды, 6 декабря.

Как сообщал KP.RU, в предстоящие выходные в столичном регионе наступит оттепель. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха повысится на 8-10 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -2…+2 градусов.