Власти Москвы сообщили, что морозы не повлияли на работу коммунальных систем

Власти Москвы: морозы не повлияли на работу коммунальных систем Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Москвы заявили, что морозы не отразились на работе коммунальных систем. Системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, круглосуточно дежурят аварийные бригады. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в столичном регионе зафиксировалась аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы. Разница составляет более семи градусов. Такая погода сохранится в регионе еще несколько дней.

В связи с морозами в столице усилили контроль за работой тепловых сетей. Сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении в Москве не было.

В случае, если такой сбой произойдет, на его устранение отправят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые дежурят круглосуточно.

Коммунальные службы следят за состоянием улично-дорожной сети. Регулярно дороги и тротуары Москвы обрабатывают противогололедной смесью. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, социальным и торговым объектам.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков морозы в Москве продержатся до 7 декабря.