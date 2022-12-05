В Москвариуме умная рыбка Джуно раскроет детям секреты морских обитателей и подарит призы

В Москве для маленьких посетителей центра океанографии и морской биологии «Москвариум» придумали интересную обучающую игру. Увлекательную экскурсию для юных гостей проведет не гид, а забавная виртуальная рыбка Джуно, имя которой происходит от МТС Junior – названия продуктов и сервисов компании для детей. Чтобы активировать рыбку, нужно направить камеру смартфона на QR-коды, размещенные на аквариумах. Джуно оживет прямо в телефоне и в режиме дополненной реальности расскажет много всего интересного из жизни морских обитателей. После этого новый виртуальный друг проверит, внимательно ли его слушали дети. Наградой за правильные ответы станут подарки - стикерпак с Джуно и подписка НЕТАРИФ Junior с пробным периодом пользования. Затем ребят ждет еще участие в розыгрыше смартфонов, наушников или пиксель-рюкзаков. Розыгрыш будет проводиться по билетам.

На этом интересности не заканчиваются. Маленькие гости погрузятся в еще больший круговорот незабываемых впечатлений. Например, они смогут виртуально перенестись в субмарине в главный морской аквариум, оказавшись в окружении скатов и акул.

Те, кто не сможет приехать в Москвариум, могут познакомиться с жизнью морских обитателей с помощью специальных карточек с фотографиями, которые размещены на сайте проекта.

- Детская аудитория очень важна нашей компании. Мы активно развиваем детские продукты и партнерства, чтобы быть любимым и нужным детским брендом и придавать родителям уверенности не только в местонахождении ребенка, но и в безопасности контента, который он смотрит или слушает, – отмечает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

КОНКРЕТНО

Принять участие в акции в Москвариуме можно до конца января 2023 года. При этом в период с 28 декабря по 9 января будет перерыв.